عناوين الصحف ليوم الخميس 16 أيلول 2021

A + A -

الأخبار: توزير الأبيض: الارتياب مشروع

بيان وزاري لإنقاذ المصارف والخصخصة



السعوديّة تغيّب دور الأجهزة اللبنانيّة في ضبط شحنات الكبتاغون إلى أراضيها: حصار الرياض للبنانيّين مستمرّ... بذرائع كاذبة







الديار: لا تعيينات والانتخابات على القانون الحالي و «لغم» دياب يربك حسابات ميقاتي



نداء الوطن: عائلات ضحايا انفجار المرفأ: "التمييزية" متواطئة

إعادة هيكلة "التفليسة": شطب "ثلثي" الدين العام؟

اللواء: إقرار البيان اليوم معلق على الحصانات وهجوم باسيل على بري!

حكومة ميقاتي تستوحي روحية المبادرة الفرنسية.. وانطلاقة متعثرة للطاقة بالمحروقات والكهرباء



البناء: اليوم تستعدّ الحكومة ببيانها الوزاري لنيل الثقة الاثنين… والتكتل القوي سيمنحها / التزامات حكومية بتصحيح الرواتب وحلّ أزمة الكهرباء والكابيتال كونترول / الدولار بـ 14 ألف ليرة… وصفيحة البنزين بـ 40 دولاراً… واليوم قوافل المازوت /



النهار: البيان الوزاري ينوء بالتعهدات الماليّة والإصلاحيّة



الجمهورية: الوعود وردية... والعبرة غي الأفعال