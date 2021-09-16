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عناوين الصحف ليوم الخميس 16 أيلول 2021

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الأخبار: توزير الأبيض: الارتياب مشروع

بيان وزاري لإنقاذ المصارف والخصخصة

السعوديّة تغيّب دور الأجهزة اللبنانيّة في ضبط شحنات الكبتاغون إلى أراضيها: حصار الرياض للبنانيّين مستمرّ... بذرائع كاذبة

 

 

 


الديار: لا تعيينات والانتخابات على القانون الحالي و «لغم» دياب يربك حسابات ميقاتي

 

 

 


نداء الوطن: عائلات ضحايا انفجار المرفأ: "التمييزية" متواطئة
إعادة هيكلة "التفليسة": شطب "ثلثي" الدين العام؟

 

 

 

اللواء: إقرار البيان اليوم معلق على الحصانات وهجوم باسيل على بري!
حكومة ميقاتي تستوحي روحية المبادرة الفرنسية.. وانطلاقة متعثرة للطاقة بالمحروقات والكهرباء

 

 

 


البناء: اليوم تستعدّ الحكومة ببيانها الوزاري لنيل الثقة الاثنين… والتكتل القوي سيمنحها / التزامات حكومية بتصحيح الرواتب وحلّ أزمة الكهرباء والكابيتال كونترول / الدولار بـ 14 ألف ليرة… وصفيحة البنزين بـ 40 دولاراً… واليوم قوافل المازوت /

 

 

 


النهار: البيان الوزاري ينوء بالتعهدات الماليّة والإصلاحيّة

 

 

 


الجمهورية: الوعود وردية... والعبرة غي الأفعال

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