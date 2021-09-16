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أسرار الصحف ليوم الخميس 16 أيلول 2021

16
SEPTEMBER
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر حقوقي دولي انّ ما صدر عن الرئيس الروسي في لقاء القمة مع الرئيس السوري حول اعتبار ما وصفه بالوجود الأجنبي بصورة غير شرعية عائقاً أمام الوحدة الوطنية لسورية، يُعتبر تغطية قانونية لأيّ أعمال مقاومة قد تنشأ بوجه هذا الوجود الأجنبي…

خفايا

قالت مصادر حكومية انّ التزام البيان الوزاري للحكومة بالتدقيق الجنائي والكابيتول كونترول بنصوص واضحة هو المعبر المتفق عليه لصدور قرار من تكتل لبنان القوي بمنح الحكومة الثقة، بعدما شكل تظهير دور رئيس التيار في ولادة الحكومة نقطة الانطلاق…

 

 


نداء الوطن: خفايا

كُلِفت جهات وزارية سيادية وسياسية في الحكومة بمهمتين الاولى تحجيم دور المجتمع المدني وضبط الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في اطار حسم المعارك الانتخابية في حال حصولها.

 

حذرت صناديق دولية من احتمال بدء اجراءات مقاضاة الدولة اللبنانية امام محاكم نيويورك من قبل حاملي سندات اليوروبوندز في حال عدم البدء بمفاوضة الدائنين لتلافي الحجز على عائدات حقوق السحب الخاصة.

 

توقعت مصادر صحية ان يتكشف الكثير من المعطيات حول عدم صحة بورصة ارقام الاصابات بكورونا خلال الفترات السابقة، ومدى ارتباط المبالغة فيها بمقتضيات ضبط الشارع، وتخفيضها بمقتضيات دعم الاقتصاد.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تبيّن لمتابعين أن بعض الوزراء الجدد الوافدين من الخارج، كانوا بدأوا مفاوضات مع الجهات المعنية، قبل صدور مراسيم الحكومة.


غمز
طلب وزراء في خلية إدارة الملف التفاوضي مع المؤسسات الخارجية المالية من موظفين وخبراء البقاء ضمن فريقهم الاستشاري؟


لغز
لاحظت مصادر دبلوماسية أنه تمّ احتواء «إشكال الخارجية» وتجري مساعٍ لعدم الذهاب به إلى القضاء!

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