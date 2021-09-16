مسؤول حزب الله في صيدا زار مستشفى الهمشري مكرما

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إستقبل المدير العام لمستشفى الهمشري (التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني) الدكتور رياض أبو العينين في مكتبه، مسؤول "حزب الله" في منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر والوفد المرافق له .



واشار بيان الى ان "الزيارة جاءت في سياق التنسيق الصحي بين إدارة مستشفى الهمشري وحزب الله"، وثمن زيد الدور الذي تقوم به المستشفى على صعيد منطقة صيدا والجوار، وقدم درعا تقديرا للدور الذي قامت به إدارة المستشفى والطاقم الطبي والتمريضي في محاربة فايروس كورونا في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية ومعالجة بعض المرضى اللبنانيين ومن جنسيات أخرى على الأراضي اللبنانية".



وشكر أبو العينين بدوره الوفد على اللفتة الكريمة، مؤكداً "أن المستشفى بأطبائها وتمريضها على إستعداد دائم لتقديم أفضل خدمة طبية لأبناء الشعب الفلسطيني وأي مريض في حاجة إلى المساعدة الطبية بغض النظر عن جنسيته ودينه وعرقه".