جمعية عمومية لوكالة داخلية حاصبيا مرجعيون في الحزب الاشتراكي

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عقدت وكالة داخلية حاصبيا - مرجعيون جمعيتها العامة ضمن التحضيرات لانعقاد المؤتمر العام للحزب التقدمي الاشتراكي، في حضور أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، مفوض الشؤون الداخلية هشام ناصر الدين، مفوض الإعلام صالح حديفة، وكيل الداخلية سامر الكاخي، وأمين سر المفوضية حمد ابو حلا، أعضاء جمعية المرشدين، وأعضاء الهيئات الحزبية ضمن وكالة الداخلية، إضافة الى الإتحاد النسائي ومنظمة الشباب التقدمي والخريجين التقدميين والكشاف التقدمي.



وبعد كلمة وكيل الداخلية تحدث امين السر العام ظافر ناصر، ومفوض الشؤون الداخلية هشام ناصر الدين عن "الأوضاع الراهنة"، ومن ثم جرت مناقشة مسودة الوثيقة السياسية التي ستصدر عن الجمعية العامة للحزب.



وتخللت النقاش مداخلات تناولت أمورا سياسية وتنظيمية، وإقتراحات متعلقة بمضمون مسودة الوثيقة.