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نقيب أطباء أسنان بيروت: لا اختلاسات مالية في النقابة بل أخطاء إدارية

15
SEPTEMBER
2021
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رد نقيب أطباء الأسنان في بيروت الدكتور روجيه ربيز خلال مؤتمر صحافي على "الافتراءات التي تطال النقابة في الموضوعين الإداري والمالي، وما أشاعته عضو مجلس النقابة رئيسة اللجنة المالية في مؤتمرها الصحفي الانتخابي".

وأشار إلى أنه "اكتشف منذ ثلاث سنوات، وخلال الأسابيع الأولى من انطلاق عمله في النقابة، أنه ورث هيكلية إدارية ومالية ومعلوماتية غير منتظمة بغياب رقابة عملية"، وقال: "لا اختلاسات مالية في النقابة، إنما هناك أخطاء إدارية في المحاسبة، وإن مجموع أموال النقابة في المصارف متطابقا للرصيد المسجل في محاسبة النقابة، لكن التبويب في محاسبة النقابة يتضمن أخطاء".

أضاف: "إن مجلس النقابة تعاقد مع شركة للتحقيق في التعديلات التي تمت في موازنات سابقة حصلت على براءة ذمة من الهيئة العامة، وهي سابقة لتسلمه مسؤولياته في النقابة".

وختم: "يجب ان يكون العمل النقابي بعيدا من السياسات الحزبية والمصالح الشخصية. أما الادعاءات والاتهامات والافتراءات فتخرب المؤسسات ولا تصلحها".

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