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هكذا نعى التيار الوطني في أستراليا محمد درباس

15
SEPTEMBER
2021
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نعى "التيار الوطني الحر" في اوستراليا أحد كوادره محمد درباس الذي توفي في سيدني، اثر اصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان النعي: "كان محمد درباس رئيس النضال المميز وابو فارس كان فارسا ترجل فجأة عن صهوة جواده الحزبي والوطني ليواجه ربه راضيا مرضيا، وليدخل جنة الابرار الذين خدموا لبنان في دنيا الاغتراب. وكان المناضل في التيار الوطني الحر بامتياز، رفيقا مؤسسا وعضوا فاعلا وانسانا غيورا وخادما للقضية وفيا.

لم نكن نصدق ان رفيقنا محمد سيتغلب عليه المرض، وكنا نقول دائما انه تعود على قهر المصاعب وان وباء الكورونا المميت لن يقوى عليه. ولكن المنية حلت به واوجعت عائلته الصغيرة زوجة واولادا، وعائلته الكبيرة تيارا ورفاقا واصدقاء.

قد يكون محمد اغمض عينيه وغاب عنا، لكننا في التيار الوطني الحر في استراليا ولبنان وعالم الانتشار سنفتقده رفيقا مثاليا عرف بالالتزام والاعتدال والانفتاح على الآخر دون ان يحيد يوما عن مبادئه التي خدمها في شبابه جنديا في المؤسسة العسكرية، وفي مراحل حياته مناضلا صلبا لا يلين ولا يستكين.

التعازي الى زوجته واولاده وافراد العائلة، وافراد عائلته الكبيرة. ونضرع الى الله ان يتغمده بواسعرحمته. فمحمد درباس خسارة وطنية لن تعوض".

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