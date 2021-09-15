سائقو الشاحنات في مرفأ بيروت التقوا لمتابعة قضيتهم والتوصل الى اتفاق

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متابعةً لقضية سائقي الشاحنات في مرفأ بيروت، عقد اجتماع موسع في مكتب رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس حضره رئيس اتحاد الولاء احمد الموسوي ونقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت برئاسة امين السر فوزي شكور واعضاء نقابة ورئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال كاسترو عبدالله.



وجرى في خلال الاجتماع مناقشة مطالب السائقين وتم توصل الى الاتفاق التالي :

1 – وافقت النقابة على دفع مبلغ مقطوع شهرياً لسائقي الشاحنات العاملة في مرفأ بيروت مليون ليرة كمساعدة اجتماعية حتى 31-12-2021 وبمبادرة حسن النية من أعضاء نقابة أضيف الى المبلغ مئتيي الف ليرة.

2- وافق كاسترو عبدالله على الاتفاق ملتزماً بإبلاغ السائقين مضمون هذا الاتفاق.

3 –وبناءً على ما تقدم تم الاتفاق على عقد جلسة جامعة اليوم الاربعاء 15-9-2021 بحضور نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ورئيس الاتحاد الوطني لنقابة العمال ورئيس نقابة الشاحنات في لبنان شفيق القسيس ولجنة تمثل السائقين لإعلان هذا الاتفاق.

وبحسب البيان الصادر بعد الاجتماع، فإن المجتمعين "تفاجأوا بصدور بيان موقع من الاتحاد الوطني لنقابات العمال ولجنة السائقين في المرفأ , بالدعوة لعقد جمعية عمومية عند الساعة السابعة من صباح يوم غد الخميس 16-9-2021 امام مدخل رقم 14 في المرفأ." وأعربوا عن استغرابهم "لهذا السلوك وغيابهم عن الاجتماع اليوم على الرغم من المبادرة التي اطلقتها نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت لجهة مساعدة السائقين لديها في ظل ظروف الاجتماعية الراهنة".