living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سائقو الشاحنات في مرفأ بيروت التقوا لمتابعة قضيتهم والتوصل الى اتفاق

15
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

متابعةً لقضية سائقي الشاحنات في مرفأ بيروت، عقد اجتماع موسع في مكتب رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس حضره رئيس اتحاد الولاء احمد الموسوي ونقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت برئاسة امين السر فوزي شكور واعضاء نقابة ورئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال كاسترو عبدالله.


وجرى في خلال الاجتماع مناقشة مطالب السائقين وتم توصل الى الاتفاق التالي :
1 – وافقت النقابة على دفع مبلغ مقطوع شهرياً لسائقي الشاحنات العاملة في مرفأ بيروت مليون ليرة كمساعدة اجتماعية حتى 31-12-2021 وبمبادرة حسن النية من أعضاء نقابة أضيف الى المبلغ مئتيي الف ليرة.
2- وافق كاسترو عبدالله على الاتفاق ملتزماً بإبلاغ السائقين مضمون هذا الاتفاق.
3 –وبناءً على ما تقدم تم الاتفاق على عقد جلسة جامعة اليوم الاربعاء 15-9-2021 بحضور نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ورئيس الاتحاد الوطني لنقابة العمال ورئيس نقابة الشاحنات في لبنان شفيق القسيس ولجنة تمثل السائقين لإعلان هذا الاتفاق.

وبحسب البيان الصادر بعد الاجتماع، فإن المجتمعين "تفاجأوا بصدور بيان موقع من الاتحاد الوطني لنقابات العمال ولجنة السائقين في المرفأ , بالدعوة لعقد جمعية عمومية عند الساعة السابعة من صباح يوم غد الخميس 16-9-2021 امام مدخل رقم 14 في المرفأ." وأعربوا عن استغرابهم "لهذا السلوك وغيابهم عن الاجتماع اليوم على الرغم من المبادرة التي اطلقتها نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت لجهة مساعدة السائقين لديها في ظل ظروف الاجتماعية الراهنة".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout