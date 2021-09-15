بوحبيب التقى سفراءالاردن وتركيا والمانيا

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بحث وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى لبنان وليد الحديد، في مسألة استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية والعمل على إعادة تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.



واكد الوزير بوحبيب للسفير الاردني "حرص لبنان على توثيق وتوطيد العلاقات اللبنانية الاردنية".



واستقبل الوزير بو حبيب سفير تركيا لدى لبنان علي باريش أولسوي في زيارة بروتوكولية وجرى عرض للعلاقات الثنائية.



كما التقى الوزير بو حبيب سفير المانيا أندرياس كيندل، الذي "تمنى على لبنان المشاركة في اجتماع التحالف من اجل التعددية الذي سيعقد في 23/ من الشهر الجاري على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة".