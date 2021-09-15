خطوات إصلاحية في هذه الوزارة

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أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، أنه "نظرا للأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد، وفي إطار خطة شاملة لترشيد الإنفاق العام، بخطوات إصلاحية تهدف إلى: تعزيز الواردات القنصلية للسفارات والبعثات اللبنانية المنتشرة في الخارج وزيادتها بنسبة مقدرة تصل إلى 50%، اعتباراً من اول شهر تشرين الأول المقبل، ويتوقع ان تزيد الواردات القنصلية السنوية نحو 7 ملايين دولار اميركي. ترشيد إنفاق البعثات من خلال العمل جديا على خفض إيجارات مكاتب البعثات ودار سكنها مع الحفاظ على كرامة واستمرارية بعثاتنا وممثليها في الخارج. وستليها خطوات إصلاحية لاحقة مكملة لها، وسيتم العمل على تنفيذها تدريجاً في إطار خطة شاملة لترشيق نفقات موازنة وزارة الخارجية والمغتربين ضمن اطار الخطة العامة الاصلاحية للدولة والحكومة العتيدة".