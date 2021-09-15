هذا ما قاله الراعي لميقاتي والوزراء

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أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه لا بدّ من تعزيز التعليم الديني المسيحي في كافة المدارس والقداديس وتقديم سر الاعتراف لتحضير التلاميذ للاندماج في رعاياهم.



ولفت إلى أن مدارسنا مفتوحة لكل الطلاب وفي مختلف المناطق وهذا ما تنصّ عليه الشمولية.



ووجّه الراعي في المؤتمر السنوي للجنة الأسقفية تحية إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وإلى كل الوزراء، وقال، “اللبنانيّون ينظرون إلى الحكومة كما كلّ من الأسرة العربية والدولية للنهوض بلبنان أخذ الله بيدها”.



وأضاف، “الشعب اللبناني بحاجة إليكم ونصلّي أن يأخذ الله بيدكم لأنّ العالم بأكمله ينظر إليكم”.