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سعر الدولار ممكن ان ينخفض أكثر في هذه الحال..!

15
SEPTEMBER
2021
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رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة ان "انخفاض الدولار هو سياسي بحت لأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء يتضمن عوامل عدة منها لاحتكار والتهريب وغيرها".

وفي حديثٍ لـ "صوت كل لبنان"، أشار الى ان، "مبلغ المليار و135 مليون دولار من صندوق النقد سيكون له وزن للضغط باتجاه عدم ارتفاع الدولار مجدداً ما يعني اننا سنكون في مرحلة ثبات للدولار بانتظار الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة".

وأضاف عجاقة، "إذا كانت إجراءات الحكومة إصلاحية ممكن أن ينخفض الدولار أكثر ولا أعتقد أنّ سعر الدولار الحالي هو حقيقي والسعر الحالي هو نتاج الاحتكار والتهريب وغموض الاجراءات الحكومية".

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