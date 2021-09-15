عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 أيلول 2021

الأخبار: الكارتيل يبتزّ الأهل: أقساط بالدولار الفريش
الحكومة تتمسّك بـ«حُكم المصرف»
الديار: دياب يواجه البيطار بغطاء دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين
البيان الوزاري ينجز خلال ساعات: بند المقاومة مر بسلاسة والنقاش اقتصادي ــ مالي
مخزون البنزين لامس الخط الاحمر: البواخر ال٧ لم تفرغ حمولتها بعد!
نداء الوطن: دياب من اسطنبول إلى أميركا... وبيطار يلاحقه من السراي إلى "تلّة الخيّاط"
حكومة "الثلث المستهبل"!
اللواء: رزنامة الحكومة تسابق الوقت: غداً جلسة البيان والثقة الأسبوع المقبل
سلامة في السراي اليوم بعد «الموافقات المسبقة» للبواخر.. والبيطار مصر على ملاحقة دياب ولو خارج البلاد
البناء: قمة بوتين – الأسد ترسم خطة السنة المقبلة: إنهاء الاحتلالات والكانتونات والعقوبات… وحلّ سياسي / لبنان وفرصة تلقي إيجابيات المتغيّرات: أنبوب نفط العراق ومرفأ المنطقة وترسيم بحري / حزب الله ينجز الترتيبات لبدء توزيع المازوت… واتحاد بلديات الضاحية ينظم المولدات
النهار: اختبار داهم قبل الثقة: إحضار دياب
الجمهورية: أولوية الحكومة الأزمات والإنتخابات
the daily star: France urges Lebanese leaders to act on reforms
l'orient le jour: Les nombreux enjeux et défis qui attendent le cabinet de Mikati