عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 أيلول 2021

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الأخبار: الكارتيل يبتزّ الأهل: أقساط بالدولار الفريش

الحكومة تتمسّك بـ«حُكم المصرف»





الديار: دياب يواجه البيطار بغطاء دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين

البيان الوزاري ينجز خلال ساعات: بند المقاومة مر بسلاسة والنقاش اقتصادي ــ مالي

مخزون البنزين لامس الخط الاحمر: البواخر ال٧ لم تفرغ حمولتها بعد!

نداء الوطن: دياب من اسطنبول إلى أميركا... وبيطار يلاحقه من السراي إلى "تلّة الخيّاط"

حكومة "الثلث المستهبل"!

اللواء: رزنامة الحكومة تسابق الوقت: غداً جلسة البيان والثقة الأسبوع المقبل

سلامة في السراي اليوم بعد «الموافقات المسبقة» للبواخر.. والبيطار مصر على ملاحقة دياب ولو خارج البلاد

البناء: قمة بوتين – الأسد ترسم خطة السنة المقبلة: إنهاء الاحتلالات والكانتونات والعقوبات… وحلّ سياسي / لبنان وفرصة تلقي إيجابيات المتغيّرات: أنبوب نفط العراق ومرفأ المنطقة وترسيم بحري / حزب الله ينجز الترتيبات لبدء توزيع المازوت… واتحاد بلديات الضاحية ينظم المولدات



النهار: اختبار داهم قبل الثقة: إحضار دياب



الجمهورية: أولوية الحكومة الأزمات والإنتخابات



the daily star: France urges Lebanese leaders to act on reforms





l'orient le jour: Les nombreux enjeux et défis qui attendent le cabinet de Mikati