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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 أيلول 2021

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الأخبار: الكارتيل يبتزّ الأهل: أقساط بالدولار الفريش

الحكومة تتمسّك بـ«حُكم المصرف»

 

 

 

الديار: دياب يواجه البيطار بغطاء دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين
البيان الوزاري ينجز خلال ساعات: بند المقاومة مر بسلاسة والنقاش اقتصادي ــ مالي
مخزون البنزين لامس الخط الاحمر: البواخر ال٧ لم تفرغ حمولتها بعد!

 

 

 

نداء الوطن: دياب من اسطنبول إلى أميركا... وبيطار يلاحقه من السراي إلى "تلّة الخيّاط"
حكومة "الثلث المستهبل"!

 

 

 

اللواء: رزنامة الحكومة تسابق الوقت: غداً جلسة البيان والثقة الأسبوع المقبل
سلامة في السراي اليوم بعد «الموافقات المسبقة» للبواخر.. والبيطار مصر على ملاحقة دياب ولو خارج البلاد

 

 

 

البناء: قمة بوتين – الأسد ترسم خطة السنة المقبلة: إنهاء الاحتلالات والكانتونات والعقوبات… وحلّ سياسي / لبنان وفرصة تلقي إيجابيات المتغيّرات: أنبوب نفط العراق ومرفأ المنطقة وترسيم بحري / حزب الله ينجز الترتيبات لبدء توزيع المازوت… واتحاد بلديات الضاحية ينظم المولدات

 

 

 


النهار: اختبار داهم قبل الثقة: إحضار دياب

 

 

 


الجمهورية: أولوية الحكومة الأزمات والإنتخابات

 

 

 


the daily star: France urges Lebanese leaders to act on reforms

 

 



l'orient le jour: Les nombreux enjeux et défis qui attendent le cabinet de Mikati

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