أسرار الصحف ليوم الأربعاء 15 أيلول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تبلغت جهات قيادية في التشكيلات العسكرية الكردية العاملة في شمال سورية تحت الرعاية الأميركية أنّ عليها الاستعداد لملاقاة العام المقبل دون وجود أميركي عسكري، وانّ حواراً عسكرياً أميركياً روسياً يجري لترتيبات نقل المسؤولية العسكرية في المنطقة للقوات الروسية…

خفايا

تقول الجهات التنفيذية لخطة توزيع المازوت الآتي بالسفن الإيرانية أنها باتت تملك معادلة لتسعير بدلات اشتراكات الكهرباء من المولدات التي ستحصل على حصص من هذه المادة، وتوقعت ان تقدّم عبر اتحاد بلديات الضاحية مثالاً يلمسه كلّ لبنان.



نداء الوطن: خفايا

انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة بيع قسائم البنزين من قبل عناصر مختلف الأجهزة الأمنية حيث بلغ سعر قسيمة 20 ليتراً من البنزين مبلغ خمسمائة الف ليرة لبنانية.

اعتبر مصدر ديبلوماسي ان ظاهرة ايلاء رؤساء محاكم الجنايات المناصب الوزارية والإدارية العليا تؤكد وجود خلل في النظام القضائي اللبناني يفضي الى اعتبار المواقع القضائية الجزائية بمثابة مواقع سياسية لا قضائية.

استعجلت دوائر وزارة الطاقة والمياه استصدار جدول تسعير المحروقات على اساس سعر السوق الا انها تريثت بذلك بعد قرار حاكم مصرف لبنان بفتح الاعتمادات للبواخر الراسية قبالة الشواطئ اللبنانية على اساس سعر 8000 ليرة لبنانية.



اللواء: أسرار

همس

ترددت معلومات عن مسارعة مسؤول سابق بمغادرة لبنان إلى الخارج، في زيارة وصفت بالعائلية!



غمز

مرَّر أحد الوزراء المحسوبين على تيّار حاكم عدّة قرارات، قبل حزم حقائبه، ومغادرة الوزارة التي كان على رأسها..



لغز

فوجى لبنانيون عادوا من عاصمة ناهضة بالتذكير بالوضع الذي آل إليه الوضع في لبنان لجهة تسميته بـ«بنغلادش العرب»!