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قرداحي: مُسودة البيان تُنجز اليوم.. والخميس تناقش وتقرّ.. والثقة بين الاثنين او الثلاثاء

15
SEPTEMBER
2021
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بعض ما جاء في مقال جويل بو يونس في الديار

أبدى وزير الإعلام جورج قرداحي في حديثٍ لـ «الديار» تفاؤله بامكان ان تنجز هذه الحكومة شيئا ما للبنانيين، موضحا ان هذا ما استشفه من مناقشات مجلس الوزراء والجو بين مختلف اعضاء الحكومة الجدد، كما ان ما لمسه من عزيمة واضحة وتخطيط لدى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يظهر «اننا على الطريق الصحيح انشاء الله».



اضاف: «انشالله هالحكومة برضى الله تحقق آمال اللبنانيين على الاقل بالمدى المنظور»!

 

هل تكون اليوم الجلسة الاخيرة للجنة صياغة البيان الوزاري؟ يجيب قرداحي: «نعم مبدئيا اجتماعات اللجنة تنتهي اليوم ، ويتوقع ان تجتمع الحكومة لمناقشة واقرار البيان الوزاري الخميس ، على ان تكون جلسة الثقة النيابية مطلع الاسبوع بين الاثنين او الثلاثاء».

 

ماذا عن سلاح المقاومة وعبارة الجيش والشعب والمقاwمة؟ يرد قرداحي بالقول: «ما في مشكلة، تبقى العبارات القديمة نفسها».

 

اما عن استعادة ثقة الدول العربية بلبنان، والحرص على افضل العلاقات مع مختلف الدول ولاسيما الشقيقة، فيشير قرداحي الى «ان البيان سيتضمن بندا حول الحرص على هذه العلاقات»، مذكرا بما قاله ميقاتي منذ اليوم الاول باننا «سنعمل على إعادة التواصل مع محيطنا العربي».

 

واكد قرداحي «وجوب العمل للوصول الى هذا الهدف»، متطرقا للانتقادات التي طالته فور تصريحه من مطار بيروت الى حد اتهامه بقمع الحرية الاعلامية، فاوضح مجددا انه كان يناشد الاعلام كي يرحم «العالم التعبانة»، ولم يفرض شيئا على اي احد. اضاف : «انا لا الوم الاعلام ابدا بل من يسعى عبر الاعلام لاظهار صورة غير مشجعة عن لبنان، وهذا قد يؤثر بصورة لبنان عند العرب».

الديار
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