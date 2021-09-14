الجيش: سلسلة تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية مختلفة

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيانات الآتية:



"ستقوم طائرات تابعة للقوات الجوية بتنفيذ رماية جوية نهارية وليلية، بتواريخ 21،15،14 و22/9/2021، في حقل رماية العاقورة، بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية.



* وبدأت وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 12/9/2021 ولغاية 17/9/2021، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.



* كما وبدأت وحدة من الجيش بتاريخ 10 الجاري وكذلك في 28/9/2021 بين الساعة 17.00 حتى الساعة 23.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.



* وكذلك بدأت وحدة من الجيش بتاريخ 10/9/2021 ولغاية 25/9/2021 بين الساعة 8.00 حتى الساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: حامات، العاقورة، وطى الجوز، كفرفالوس، بولونيا، فيطرون، عين سعادة، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.



* وبدأت أيضا وحدة من الجيش اعتبارا من 7/9/2021 ولغاية 17/9/2021 بين الساعة 6.00 والساعة 15.00 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني - كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.



* وكذلك بدأت وحدة من الجيش بتاريخ 1/9/2021 ولغاية 30/9/2021 بين الساعة 7.00 حتى الساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: السمرلاند - الجناح، الكرنتينا، العاقورة - أفقا-اللقلوق، بولونيا،الشواكير - المنشآت، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.