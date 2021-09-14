الميدل إيست: السماح لحاملي تأشيرة شينغين الملقحين بالكامل بلقاح معترف به من الاتحاد الأوروبي بدخول جنيف

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أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط" في بيان، أنه "عطفا على القرار الصادر عن السلطات السويسرية بعد خفض تصنيف لبنان لناحية انتشار وباء كورونا، تعديل إجراءات السفر من لبنان إلى جنيف ابتداء من 14 أيلول 2021، وفق ما يلي:

- يسمح لحاملي تأشيرة شينغين فيزا من نوع Type D أو Type C دخول جنيف، شرط حيازتهم على شهادة تلقيح جرعتين منذ 14 يوما على الأقل بطعم معترف به من قبل الاتحاد الأوروبي.



- يسمح لمواطني ومقيمي سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي دخول جنيف، شرط حيازتهم على شهادة تلقيح جرعتين منذ 14 يوما على الأقل أو نتيجة PCR سلبية 72 ساعة قبل موعد سفرهم".



وأشار البيان إلى أن "اللقاحات المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي، هي: مودرنا، فايزر، وأسترازينيكا. ويجب على جميع الركاب المغادرين الى جنيف ملء نموذج تحديد موقع الركاب من خلال هذا الرابط: https://swissplf.admin."ch/formular



ولفت إلى أنه "سيتم التأكد من تطبيق هذه الإجراءات من قبل شركة طيران الشرق الأوسط قبل المغادرة ومن قبل سلطات مطار جنيف عند الوصول".