living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الابحاث الزراعية: لبنان ينتج قمحاً طرياً من أجود الانواع

14
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار رئيس مجلس الادارة المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية رئيس مجلس امناء “ايكاردا” ميشال افرام في بيان، انه “خلافا لما قيل سابقا من قبل أحد الوزراء بأن لبنان لا ينتج قمحا طريا، تؤكد مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الوحيدة المشرفة على انتاج وتوزيع بذار القمح المؤصل الطري والقاسي، بأن المزارعين اللبنانيين ينتجون قمحا طريا من أجود الانواع، كما أنه سابقا تم اعتماد نسبة مئوية من القمح القاسي لاستعماله من قبل المطاحن”.
وأملت المصلحة “العودة الى الآلية القديمة لما في ذلك من خير للمزارع ودعم للزراعة وتوفير على الخزينة اللبنانية التي إن اشترت القمح اللبناني، فهو بجودة أعلى وبسعر أرخص من القمح المستورد”، مناشدة “وزيري الاقتصاد والزراعة اعتماد الآلية السابقة ودعم المزارع، علما أن دعم زراعة القمح يخفف من مساحة الاراضي التي تزرع بطاطا مما يريح سوق البطاطا اللبنانية”.
وأوضحت المصلحة أنه “الى جانب القمح، يتوجب دعم الشعير الذي يتحمل الجفاف”، لافتة الى أنها “توصلت الى انتاج 8000 طن من بذار القمح المؤصل و 2000 طن من بذار الشعير المؤصل”. وأشارت الى أن “التعاون بينها وبين منظمات بحثية دولية مثل ايكاردا واكساد يساعد على الحصول على أصناف جديدة وممتازة مقاومة للجفاف وذات انتاجية عالية وخصائص فيزيولوجية ممتازة”.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout