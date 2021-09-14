قوى الامن تعمم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال

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بتاريخ 1-3-2021 تعرّض المواطن (م. ح. من مواليد عام 1976) لعملية نصب واحتيال من قبل شخصين مجهولين، أوهماه أنهما من إحدى الدول العربية.



واعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها عناصر مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّنت من تحديد هوية المشتبه بهما، وهما: ع. ح. (مواليد عام 1974، لبناني) وف. ش. (مواليد عام 1984، لبناني).



وبتاريخ 22-3-2021 تم استدعاء (ع. ج.) إلى المفرزة، وباستماعه اعترف بما نسب إليه، وتعهّد بإعادة جزء من المبلغ إلى المدّعي وتُرِكَ رهن التحقيق، فيما بقي الثاني متوارٍ عن الأنظار.

وبتاريخ 6-9-2021، توافرت معلومات عن وجود (ف. ش.) في الضاحية الجنوبية. ومن خلال المتابعة، تمكّنت دورية من المفرزة المذكورة بمؤازرة أخرى من مفرزة الضاحية الجنوبية من توقيفه على متن سيارة رباعية الدفع نوع "جيب شيروكي"-يستعملها لتنفيذ عملياته الاحتيالية- تم ضبتها إضافةً إلى ضبط /3/ أجهزة خلوية.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، كما عُثر داخل الأجهزة الخلوية على عدّة فيديوهات ومحادثات عن قيامه -وآخرين- بأعمال نصب واحتيال، منتحلاً صفة محامٍ.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه أو على سيارته، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة بربر الخازن _ فردان، أو الاتصال على أحد الرقمين:810170/01 _ 810171/01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.