استعدّوا للأمطار والضباب الكثيف

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكل ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ويتوقع هطول امطار خفيفة ومتفرقة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر خصوصا جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية حتى صباح غد الأربعاء، حيث يتحول الى متقلب نسبيا مع انخفاض درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية متأثراً بالمنخفض الجوي المسيطر جنوب غرب تركيا.

(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24 و32)

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، يتحول ليلا الى غائم جزئيا ويتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكل ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ويتوقع هطول امطار خفيفة ومتفرقة أحيانا اعتباراً من بعد الظهر خصوصا جنوب البلاد.

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وهطول أمطار متفرقة اعتبارا من الصباح.

الجمعة: غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وهطول أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

- الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 14 الى 30 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء ليلا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,20

- ساعة غروب الشمس: 18,47.