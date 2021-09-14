أزمة البنزين.. هل من انفراج؟

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أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس: "لم نتبلّغ رسمياً بموضوع فتح الاعتمادات على أساس الـ 8000 ليرة ولكن الأمور ذاهبة بهذا الاتجاه لعدة بواخر وهذا يؤدي إلى انفراج بالأزمة بانتظار قرار الحكومة".

وفي حديثٍ لـ "صوت كل لبنان"، أضاف، "الاتفاق بالأساس أن الدعم هو لنهاية أيلول ورفع الدعم النهائي لا يعني بالضرورة حل الأزمة إذ ما هو السعر الذي سيكون على أساسه الدولار ومن أين سيتم تأمين الدولارات؟".

وتابع البراكس، "خطوة واحدة لحل أزمة المحروقات وهي تأمين الاعتمادات اللازمة للشركات على قدر حاجة السوق وطالما أن الكميات المستوردة أقل من حاجة السوق فالطوابير باقية".