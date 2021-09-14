الجمهورية: "القوات" لا ترى أملا في الحكومة

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الجمهورية: أكدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية انها لا ترى أملا في الحكومة، باعتبارها استنساخاً لحكومات صاغتها الطبقة السياسية ذاتها. وبالتالي إنّ حكومة من هذا النوع محبطة للشعب اللبناني، ولن تكون قادرة على القيام بشيء باعتبار انها تحمل اسباب تعطيلها في داخلها».

واكدت المصادر ان الحل الوحيد الذي يمكن ان يؤدي الى حلّ جذري للازمة الراهنة هو في الانتخابات النيابية المبكرة لاحداث التغيير الذي ينشده كل اللبنانيين، خصوصا ان هذه الحكومة ستمدّ في عمر الأزمة».

وردا على سؤال حول جلسة الثقة، قالت المصادر: لدى «القوات» الكثير لتقوله، وبالتأكيد نواب الجمهورية القوية لن يمنحوا الثقة لحكومة لا أمل يرجى منها، خصوصاً انها تشكل امتداداً للازمة».