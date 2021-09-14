الجمهورية: "لبنان القوي": هذا ما ننتظره من الحكومة

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قالت مصادر في تكتل لبنان القوي لـ»الجمهورية» انّ ما ننتظره من الحكومة هو االمبادرة السريعة الى اجراء الاصلاحات المطلوبة، ولا سيما وضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ، واجراء التدقيق الجنائي ومحاسبة المرتكبين ومهربي الأموال، وعدم وضع حمايات لأي مرتكب في أي موقع كان.

وردا على سؤال قالت المصادر ان التكتل ينتظر برنامج الحكومة الذي يفترض ان يتضمنه بيانها الوزاري، وفي ضوء هذا البيان نبني على الشيء مقتضاه لناحية منح الحكومة الثقة او حجبها عنها. فما يعنينا بالدرجة الأولى هو مصلحة اللبنانيين، وعلى اساسها نحدّد موقفنا النهائي.