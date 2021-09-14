اللواء: مصرف لبنان سيعطي موافقة لـ 6 بواخر بنزين ومازوت

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اللواء: استمرت ازمة المحروقات بالتفاقم واقفلت نسبة كبيرة من المحطات ابوابها لعدم توافر المادة، فيما قالت مصادر اصحاب المحطات لـ «اللواء» ان المادة ربما تتوافر يوم الخميس المقبل على السعر الجديد المرتقب على اساس تسعيرة 8 الاف ليرة للدولاربدل 3900 ليرة.

وبناء لذلك ذكرت مصادر مصرفية ان مصرف لبنان سيعطي موافقة لـ 6 بواخر بنزين ومازوت في المياه الاقليمية اللبنانيّة ولباخرتين ستصلان تباعاً بحسب السعر المدعوم على الـ 8000 ليرة والكميّات تكفي السوق حتّى 25 الجاري. فيما افادت مصادر أخرى ان باخرة ستفرغ نصف حمولتها المقدرة ١٧ مليون ليتر في الزهراني، والنصف الآخر في منشآت النفط في طرابلس، بانتظار توجيهات وزارة الطاقة في ما يتعلق بتسليم السوق نهاية الاسبوع لجهة الكميات والسعر.