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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 أيلول 2021

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 الأخبار: «سلطة أوسلو»: الخطيئة الأولى

نصر الله للأميركيين: ستفشلون مجدداً

حقوق لبنان من صندوق النقد كافية لحل أزمتَي الكهرباء والنقل: تفخيخ البيان الوزاري بـ«إصلاح المصارف»

 

 

 


الديار: نصرالله يكشف «خارطة طريق» المحروقات الايرانية واسرائيل تقرّ بالهزيمة
«صمت» الرياض يقلق ميقاتي ورهان على القاهرة لكسر الحصار الخليجي
ملامح صفقة مالية مع باريس: «عين» ماكرون على إعادة إعمار المرفأ؟

 

 

 

 

نداء الوطن: نصرالله "يسوّق" المازوت الإيراني: لمن يرغب بأقل من الكلفة
حكومة "نهاية العهد": كوني "شغّيلة" واصمتي!

 

 

 


البناء: السيد نصرالله: بركات السفن سبقتها… والمازوت الخميس… وسنتحمّل بعض الكلفة / الحكومة تقرّ بيانها الوزاري الخميس… والثلاثاء جلسة الثقة؟ / مسودة البيان تضمّنت التدقيق الجنائي وركزت على الكهرباء وصندوق النقد /

 

 

 

 

اللواء: تزاحم عناوين في البيان.. وبوادر انفراجات مالية ونفطية!
عكر تغادر الخارجية بـإشكال مع شميطلّي.. ونصر الله يعلن الخميس موعداً لوصول المازوت الإيراني

 

 

 


النهار: الحكومة تسابق الوقت... وتمديد ضمني للدعم؟

 

 

 


الجمهورية: الحكومة تبدأ رحلة الألف عقدة

 

 

 


the daily star: Nasrallah says Iranian fuel oil to arrive Thursday

 

 

 


l'orient le jour: Carburant : flou total sur le calendrier de levée des subventions

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