عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 أيلول 2021

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الأخبار: «سلطة أوسلو»: الخطيئة الأولى

نصر الله للأميركيين: ستفشلون مجدداً



حقوق لبنان من صندوق النقد كافية لحل أزمتَي الكهرباء والنقل: تفخيخ البيان الوزاري بـ«إصلاح المصارف»



الديار: نصرالله يكشف «خارطة طريق» المحروقات الايرانية واسرائيل تقرّ بالهزيمة

«صمت» الرياض يقلق ميقاتي ورهان على القاهرة لكسر الحصار الخليجي

ملامح صفقة مالية مع باريس: «عين» ماكرون على إعادة إعمار المرفأ؟

نداء الوطن: نصرالله "يسوّق" المازوت الإيراني: لمن يرغب بأقل من الكلفة

حكومة "نهاية العهد": كوني "شغّيلة" واصمتي!



البناء: السيد نصرالله: بركات السفن سبقتها… والمازوت الخميس… وسنتحمّل بعض الكلفة / الحكومة تقرّ بيانها الوزاري الخميس… والثلاثاء جلسة الثقة؟ / مسودة البيان تضمّنت التدقيق الجنائي وركزت على الكهرباء وصندوق النقد /

اللواء: تزاحم عناوين في البيان.. وبوادر انفراجات مالية ونفطية!

عكر تغادر الخارجية بـإشكال مع شميطلّي.. ونصر الله يعلن الخميس موعداً لوصول المازوت الإيراني



النهار: الحكومة تسابق الوقت... وتمديد ضمني للدعم؟



الجمهورية: الحكومة تبدأ رحلة الألف عقدة



the daily star: Nasrallah says Iranian fuel oil to arrive Thursday



l'orient le jour: Carburant : flou total sur le calendrier de levée des subventions