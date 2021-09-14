عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 أيلول 2021

الأخبار: «سلطة أوسلو»: الخطيئة الأولى
نصر الله للأميركيين: ستفشلون مجدداً
حقوق لبنان من صندوق النقد كافية لحل أزمتَي الكهرباء والنقل: تفخيخ البيان الوزاري بـ«إصلاح المصارف»
الديار: نصرالله يكشف «خارطة طريق» المحروقات الايرانية واسرائيل تقرّ بالهزيمة
«صمت» الرياض يقلق ميقاتي ورهان على القاهرة لكسر الحصار الخليجي
ملامح صفقة مالية مع باريس: «عين» ماكرون على إعادة إعمار المرفأ؟
نداء الوطن: نصرالله "يسوّق" المازوت الإيراني: لمن يرغب بأقل من الكلفة
حكومة "نهاية العهد": كوني "شغّيلة" واصمتي!
البناء: السيد نصرالله: بركات السفن سبقتها… والمازوت الخميس… وسنتحمّل بعض الكلفة / الحكومة تقرّ بيانها الوزاري الخميس… والثلاثاء جلسة الثقة؟ / مسودة البيان تضمّنت التدقيق الجنائي وركزت على الكهرباء وصندوق النقد /
اللواء: تزاحم عناوين في البيان.. وبوادر انفراجات مالية ونفطية!
عكر تغادر الخارجية بـإشكال مع شميطلّي.. ونصر الله يعلن الخميس موعداً لوصول المازوت الإيراني
النهار: الحكومة تسابق الوقت... وتمديد ضمني للدعم؟
الجمهورية: الحكومة تبدأ رحلة الألف عقدة
the daily star: Nasrallah says Iranian fuel oil to arrive Thursday
l'orient le jour: Carburant : flou total sur le calendrier de levée des subventions