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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 14 أيلول 2021

14
SEPTEMBER
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقع مصدر دبلوماسي ان يشهد شهر أيلول تسارعاً في الملفات الإقليمية خصوصاً ما يتصل بالملف النووي الإيراني والعلاقات السعودية الإيرانية وبدء التحوّل الأميركي في مقاربة الوضع في سورية، مضيفاً انّ نهاية العام ستكون نقطة التحوّل الكبرى…

خفايا

قال خبير مالي متابع للأسواق النفطية انّ السيد حسن نصرالله نقل منهجية المفاجآت ومعادلات الردع الى السوق الاقتصادية، وخصوصاً سوق الطاقة، حيث دخل كلاعب إليها وفق هاتين الركيزتين، وسيحسب من اليوم كلّ لاعب آخر نتائج هذا الدخول وأسلحة الردع التي يملكها والمفاجآت التي يخبّئها…

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

نقل بعض أهالي الموقوفين عن المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت انه قد يخلي سبيل البعض بعد توقيف عدد من الرؤوس الكبيرة.

يتردّد ان رفاق احد الوزراء الجدد يتبادلون أخباره العتيقة لا سيما حين كان في السلك القضائي.

سألت أوساط مراقبة أنه إذا كان وزراء جدد يدخلون الحكومة على أصوات إطلاق الرصاص والقذائف الصاروخية فعن أي أمن يمكن أن تبحث الحكومة؟

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
لم يصدر موقف محدّد من دولة كبرى في ما خص الحكومة الجديدة، وبرنامجها المقبل..


غمز
تساءلت جهات سياسية عن الأطراف التي تقف وراء حملة التشهير التي تستهدف وزراء جدداً!


لغز
بدأت محطات تابعة لجهة حزبية نافذة تجهيز الخراطيم والمستخدمين، وعمليات التعبئة والتوزيع، إيذانا للمحروقات الوافدة من إيران!

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