أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 14 أيلول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقع مصدر دبلوماسي ان يشهد شهر أيلول تسارعاً في الملفات الإقليمية خصوصاً ما يتصل بالملف النووي الإيراني والعلاقات السعودية الإيرانية وبدء التحوّل الأميركي في مقاربة الوضع في سورية، مضيفاً انّ نهاية العام ستكون نقطة التحوّل الكبرى…

خفايا

قال خبير مالي متابع للأسواق النفطية انّ السيد حسن نصرالله نقل منهجية المفاجآت ومعادلات الردع الى السوق الاقتصادية، وخصوصاً سوق الطاقة، حيث دخل كلاعب إليها وفق هاتين الركيزتين، وسيحسب من اليوم كلّ لاعب آخر نتائج هذا الدخول وأسلحة الردع التي يملكها والمفاجآت التي يخبّئها…



نداء الوطن: خفايا

نقل بعض أهالي الموقوفين عن المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت انه قد يخلي سبيل البعض بعد توقيف عدد من الرؤوس الكبيرة.

يتردّد ان رفاق احد الوزراء الجدد يتبادلون أخباره العتيقة لا سيما حين كان في السلك القضائي.

سألت أوساط مراقبة أنه إذا كان وزراء جدد يدخلون الحكومة على أصوات إطلاق الرصاص والقذائف الصاروخية فعن أي أمن يمكن أن تبحث الحكومة؟

اللواء: أسرار

همس

لم يصدر موقف محدّد من دولة كبرى في ما خص الحكومة الجديدة، وبرنامجها المقبل..



غمز

تساءلت جهات سياسية عن الأطراف التي تقف وراء حملة التشهير التي تستهدف وزراء جدداً!



لغز

بدأت محطات تابعة لجهة حزبية نافذة تجهيز الخراطيم والمستخدمين، وعمليات التعبئة والتوزيع، إيذانا للمحروقات الوافدة من إيران!

الجمهورية: أسرار

حماسة وزراء و"نوبات ثرثرة"!

قال مرجع سياسي، إنّ حماسة بعض الوزراء الذين لم يكونوا ليصدّقوا في أحلامهم أن يصبحوا وزراء، تدفعهم الى نوبات ثرثرة من شأنها أن تسيء الى صورة الحكومة في انطلاقتها.

"قصاقيص ورق مكتوبة"...

وصفت مراجع إقتصادية البطاقة التمويلية بـ»شوربة الخضرة اللي عملها غوار» وأدخل مكوناتها على «قصاقيص ورق مكتوبة».

بدل الإشغال لمطرانية صور المارونية...

منذ العام 2006 تشغل قوة دولية أرضاً شاسعة تعود ملكيتها للوقف الماروني من دون أن تقدِم وزارة المال على دفع بدل الإشغال لمطرانية صور المارونية.