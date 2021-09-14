نداء الوطن: التوصل إلى صيغة نهائية لمسودة البيان الوزاري "بين اليوم والغد"

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

باشر الرئيس نجيب ميقاتي في إعداد مسودة البيان الوزاري، بحيث أعربت أوساطه عن تفاؤلها بالتوصل إلى صيغة نهائية لهذه المسودة "بين اليوم والغد"، على أن يبادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندها إلى تحديد جلسة "مناقشة البيان ومنح الثقة" نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع المقبل على أبعد تقدير "تأكيداً على النية في تسريع الخطوات الإجرائية لبدء الحكومة أعمالها والمباشرة بإعداد وتنفيذ الخطط الإنقاذية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصناديق المانحة والدول الشقيقة والصديقة".