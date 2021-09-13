داليا داغر عبر "ضروري نحكي": ثماني مهام طارئة تستوجب بيانًا وزاريًا مختصرًا جداً وانطلاقة فورية في العمل

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مقدمة برنامج "ضروري نحكي" مع داليا داغر:

أضاعوا أكثر من عام في الضغط على ميشال عون للتوقيع على ما لا يريده في التشكيلة الحكومية وبرنامج عملها.



قبلها أضاع سعد الحريري عامين من عدم الانتاجية عن سابق تصور وتصميم.



وقبل هذه كلها أضاعوا سنوات من دون رئيس لأنهم لا يريدون الاعتراف بموازين القوى، ومن دون حكومة لأنهم يتمسكون بمواصلة اختيار الوزراء بالنيابة عن غيرهم من الأحزاب.



ليست المشكلة أبداً في تمسك الرئيس عون بحقه الدستوري بعدم التوقيع على ما لا يريده إنما المشكلة في هذا العناد المتواصل منذ عام 2005 لعدم الاعتراف بالشراكة ومقتضياتها، السياسية قبل الطائفية.



ومع ذلك فإن التجارب تؤكد أن العالم يستطيع أن يحاول سحقه وسحق شعبه، لكنه لن يحصل لا على توقيعه ولا على توقيع شعبه.

وها هو الشعب الذي حاولوا تجويعه وإذلاله بأساسيات الحياة وقطع كل منافذ الكهرباء والمحروقات عنه وحرمانه من حقه الأساسيّ بمدخراته؛ لمجرد أن يثور على عون، إذا به يتماسك ويتضامن مع بعبدا في وجوب تحديد علّة الداء عبر التدقيق الجنائي والتحقيقات القضائية واستعادة الأموال المنهوبة، بعيداً عن كل المعارك الشعبوية الفارغة.



لقد أرادها سعد الحريري معركة إنهاء العهد وإنهاء جبران باسيل. لعله وجد من يحرضه ويشجعه ويضع عدته التلفزيونية والالكترونية بتصرفه، لكنها كانت في الواقع معركة سعد الحريري لا أحد آخر، وهو أراد لها عنواناً واحداً: سعد الحريري ينهي ميشال عون وما بعد بعد ميشال عون. وفي هذه المعركة بالتحديد كانت خسارته مدوية، فلم ينتهِ في واقع الأمر سوى سعد الحريري الذي انتقل من حجم وزاري يوازي حجم جبران باسيل إلى حجم وزاري يوازي حجم سليمان فرنجية، أما سياسياً فهو مجرد رئيس حكومة سابق فقد كل حيثيته الاقليمية والمحلية والمالية.



ما ينتظر الحكومة المقبلة كثير وصعب. وإذا كان المواطن قد سئم استهزاء مواقع التواصل بكل شيء وكل الناس فإنه قد سئم أيضاً من الوعود والأحلام والمعارك، وهو لا يريد في هذه اللحظة سوى حكومة تضاعف ساعات تغذية الكهرباء وتؤمن المحروقات والدواء والعودة إلى المدارس والجامعات وتقر البطاقة التمويلية وتشرع في العمل في التدقيق الجنائي وتحمي مسارات غادة عون القضائية لاستعادة الأموال المحولة إلى الخارج وتجري الانتخابات النيابية. ثماني مهام طارئة تستوجب بيانًا وزاريًا مختصرًا جداً وانطلاقة فورية في العمل.



وأخيراً... حسان دياب، دولة الرئيس الذي دخل نظيف الكف وخرج نظيف الكف. وأنا أكتب هذه المقدمة تذكرت مقدمتنا غداة تكليفك. كانت حكومتك واعدة، وقد بدأت بقرارات مالية شجاعة حقاً، ثم أتى تفجير المرفأ واستقال من خضت لأجلهم أشرس المعارك، لترفض من بعدها كل دعوات الرئيس إلى عقد اجتماع لحكومة تصريف الأعمال لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. كان بوسعك أن تدخل التاريخ لكنك آثرت الدخول في القوقعة المذهبية؛ كان بوسعك أن ترضي نفسك والشعب لكنك فضلت إرضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين. اخترت الماضي بدل المستقبل.



في حلقة ضروري نحكي الليلة نستضيف النائب سيمون أبي رميا ورئيس مؤسسة "" justicia للإنماء وحقوق الإنسان بول مرقص بالإضافة الى مداخلة مع الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان للحديث عن ما يلي ولادة الحكومة وعن المهام التي تنتظرها وعن أيّ مسار ستسلكه تحقيقات انفجار المرفأ.