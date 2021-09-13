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إجتماع تقييمي للجنة شفافية وعدالة توزيع المحروقات في صيدا تناول معوقات خطة تنظيم تعبئة البنزين في أسبوعها الأول

13
SEPTEMBER
2021
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عقدت لجنة شفافية وعدالة توزيع المحروقات في صيدا إجتماعا بعد مضي أسبوع على إطلاقها خطة تنظيم عملية تعبئة البنزين على المحطات " تنفيذا لمقررات اللقاء الذي عقد سابقا في بلدية صيدا مع أصحاب المحطات وشارك فيه نائبا المدينة وممثلو القوى الأمنية، وجرى خلاله تقييم الأسبوع الأول للخطة وما رافقه من خلل في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه .

وقدرت اللجنة "الجهود الجبارة التي بذلها جهاز الأمن العام خلال الفترة الماضية في مواكبة شرطة البلدية، والمتطوعين والمجتمع المدني لتنفيذ الخطة على المحطات". واكدت ان "مواكبة جهاز أمني وحده لهذه الخطة غير كافية، وان عدم مؤازرة الأجهزة الأمنية الأخرى لها ، يحول دون تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في الاجتماع الأمني مع رئيس البلدية (يوم الجمعة في 10/9/2021) ويحول بالتالي دون استكمال عناصر ومقومات نجاح هذه الخطة ما تسبب في استمرار حال الفوضى العارمة، على المحطات التي لم يتوافر الحضور الأمني المساند لتنفيذ الخطة" .

أضافت: "ان عدد المحطات التي تعاونت في مشروع التطبيق او المنصة الإلكترونية الخاصة بتعبئة البنزين ، اقتصر على أربع محطات، على الرغم من دعوتنا لمساهمة أكبر من قبل باقي المحطات في المدينة، وبالتالي فإن العدد الذي تجاوب من المحطات غير كاف في مدينة يزيد تعداد سكانها عن 250,000 نسمة".

ورأت اللجنة أن " تعاون الجميع أصحاب محطات وقوى أمنية وبلدية ومواطنين، أساسي في إنجاح هذه الخطة، محذرين من أن أي تقاعس، سيؤدي حتما الى فشلها".

ودعت " القوى الأمنية كافة، وأصحاب المحطات التي لم تزل مقفلة الى التعاون مع اللجنة، لأن توافر هذا التعاون أساسي للاستمرار بهذه الخطة خاصة بعد خروج الأوضاع عن السيطرة". وشكرت "المتطوعين على جهودهم طيلة لفترة السابقة".

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