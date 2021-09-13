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بعد مطالبة سفارة أوكرانيا الوزير وهّاب بـ "الإعتذار".. هكذا علّق حزب التوحيد العربي

13
SEPTEMBER
2021
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صدر عن حزب التوحيد العربي ما يلي:
"توضيحاً للكلام الذي صدر عن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب حول الموضوع الأوكراني، أرسلت أمانة العلاقات الخارجية في حزب التوحيد العربي برقية الى سعادة القائم بالأعمال المؤقت في سفارة أوكرانيا في الجمهورية اللبنانية السيد اندريه كورنيتشوك.
وجاء في البرقية: نود أن نعرب لسعادتكم عن مدى احترامنا وتقديرنا للشعب الأوكراني الحبيب، ومدى احترامنا وإعجابنا بالمواطنات الأوكرانيات اللواتي حقّقن نجاحات مهمة، ويتبوأن مراكز مهمة داخل المجتمع الأوكراني.
وبهذه المناسبة نتقدم من سعادتكم بالاعتذار عما صدر عن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب حول الموضوع الأوكراني، والذي فُهم من قبل البعض على عكس ما قصده الوزير وهاب في كلامه والذي أشار فيه إلى الجمال الأوكراني وليس أي شيء آخر.
ونحن من جهتنا نقدّر الأم الأوكرانية والعاملة الأوكرانية وكل المواطنات الأوكرانيات اللواتي يكافحن في سبيل الحفاظ على أسرهن والمساهمة في نهضة بلادهن.
نكرّر اعتذارنا للشعب الأوكراني مؤكدين في الوقت نفسه على قناعاتنا بأن المرأة هي نصف المجتمع وأن أي مجتمع لن يتمكن من تحقيق أحلامه وتطلعاته نحو التقدم والازدهار إذا كان نصفه غائباً لا يساهم في عملية البناء."

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