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فوز لبنان ب 6 ميداليات ذهبية في أسبوع الإبتكارات IWA 2021 في المغرب

13
SEPTEMBER
2021
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 اعلنت الجمعية اللبنانية للمبتكرين وجامعة العائلة المقدسة - البترون في بيان مشترك، عن "فوز لبنان ب 6 ميداليات ذهبية و 6 شهادات Master of Innovation وشهادة إمتياز Excellence in Innovation and Leadership، في معرض نظمته جمعية المخترعين المغربيين OFEED برئاسة المهندس المخترع مجيد بو العزاوي.

واشار البيان الى ان "هذا الفوزجاء ليعطي أملا وحافزا للطلاب والمخترعين في لبنان. وتحقق الفوز من خلال جهود بذلتها الجمعية اللبنانية للمبتكرين برئاسة الأستاذة نور عيد لطوف وجامعة العائلة المقدسة البترون USF ممثلة بعميدة كلية التربية الأخت إيمانويل الحاج وبإشراف أستاذ مادة الروبوتيك Robotics في الجامعة الأستاذ موسى سويدان، والمهندسين محمد إسماعيل وآدم رالف نجم وفريق من الأخصائيين في الجمعية.

وجاءت النتائج في ختام المعرض امس الاحد، بناء على تقييم لجنة تحكيم دولية على الشكل التالي:
* ميداليتان ذهبيتان للطالبتين تيا إسحق و فانيسا صليبا من جامعة العائلة المقدسة عن مشروعهما Kiki Caterpillar.

* ميداليتان ذهبيتان للطالبتين كلارا يوسف وراشيل الخوري عن مشروعهما Pandamic Interactive Conference : New way of Teaching.

* ميدالية ذهبية للمهندس محمد إسماعيل عن مشروعه Hospital elevators smart sterilizer
* ميدالية ذهبية للطالب علي الهادي إسماعيل (Ali El Hadi Ismail) عن مشروعه R&M UV Sterilizer

* شهادة Excellence in Innovation and Leadership للجمعية اللبنانية للمبتكرين (L.I.S)"

ورحبت إدارة جامعة العائلة المقدسة "بهذا الإنجاز العظيم للتربية والإبتكار الذي يبعث نورا يضيء نفق الظلام في وطننا الحبيب لبنان، وإلى الملتقى القريب بفوز جديد".

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