living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عودة التسربات النفطية في ببنين والأهالي طالبوا منشآت النفط ببيان توضيحي

13
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في عكار عن عودة التسربات النفطية إلى الظهور، وبقوة أكبر هذه المرة في الأراضي الزراعية عند مفترق الديوان في منطقة ببنين - العبدة، وذلك على بعد مئة متر تقريبا من موقع التسرب السابق الذي حصل قبل أيام قليلة وعملت في حينه الفرق الفنية في إدارة منشآت النفط في طرابلس على إصلاح الأعطال عبر سد الثغر المهترئة في أحد الأنابيب.

ونظرا لتكرار هذا الأمر، طالب الأهالي "إدارة منشآت النفط في البداوي - طرابلس بإصدار بيان توضيحي تطمئن فيه الاهالي لجهة مسببات تكرار حالات التسرب القوية"، متسائلين:
"لما لا تجرى عمليات تقييم شاملة لمسار خط الأنابيب لتبيان مناطق ونقاط ضعفها وحالات الاهتراء التي تعتريها بفعل تقادم السنوات على إنشائها؟".

وأكدوا "ضرورة إجراء عملية إعادة تأهيل شاملة تزيح عن كاهل الأهالي والمزارعين هم المخاطر التي تسببها هذه المواد النفطية التي تشبعت بها الأراضي الزراعية القريبة من المنازل، وتسربت إلى أقنية المياه الشتوية ومياه الري، إضافة إلى خاطر اشتعالها، كما حصل قبل أشهر عدة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout