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وضع أكليل من الورد على ميدان شهداء المقاومة في الذكرى ال24 على مواجهة جبل الرفيع

13
SEPTEMBER
2021
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وضع رئيس بلدية حارة حريك زياد واكد وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير المنطقة، بحضور سعيد نصر الدين ممثلا عن الوزير السابق محمود القماطي وحسين عثمان ممثلا عن الحزب الاشتراكي العربي، إكليلا من الورد على "ميدان شهداء المقاومة - جادة الشهيد هادي نصر الله" في الذكرى ال24 على مواجهة جبل الرفيع واستشهاد ثلة من شهداء الجيش والمقاومة الاسلامية بينهم السيد هادي نصر الله ومحمد كوثراني وهيثم مغنية.


وتحدث رئيس بلدية حارة حريك عن "دور الشهداء في صيانة الوطن، على أن يبقى ميدان الشهداء وحارة حريك مكانا جامعا لمختلف الشهداء الذين سقطوا زودا عن أرض الوطن".

من جهته، اعتبر نائب رئيس بلدية حارة حريك المهندس أحمد حاطوم أن "مواجهات جبل الرفيع هي من ضمن المواجهات البطولية التي حفظت لبنان من كل الأمواج العاتية على هذا الوطن"، مؤكدا أن "الجيش والمقاومة يبقيان الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات في مختلف أنواع المعارك التي تخاض ضد هذا الشعب المقاوم".

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