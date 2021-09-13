نصار تسلم مهامه في وزارة السياحة: سنعمل لاستعادة ثقة المجتمعين الدولي والعربي

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تسلم الوزير وليد نصار مهام وزارة السياحة من سلفه الوزير السابق رمزي المشرفية بعد ظهر اليوم في مبنى الوزارة، في حضور المدير العام للسياحة بالوكالة أمين ذبيان، رئيس الشرطة السياحية العقيد مارك صقر ومستشار المشرفية مازن بو درغم.

وقال نصار: "نحن أتينا في أصعب ظرف يمر فيه لبنان على الصعيدين المعيشي والإقتصادي، وكل ما نطلبه ونتمناه وجود استقرار سياسي ما واستقرار إقتصادي حتى تتعافى وتتقدم كل القطاعات المنتجة."

واعتبر نصار أن "وزارة السياحة وزارة سيادية بامتياز، فهي ليست مطعمًا وفندقًا فقط، بل تبدأ من المغترب أو الزائر للبنان منذ لحظة وصوله إلى مطار بيروت."

ورأى أن "على عاتق كل فرد منا مسؤولية كبيرة،" آملًا بأن "يعطينا المواطن الفرصة لنخطط وننفذ حتى نعيد ثقة الدول الخارجية ومجتمعنا العربي خصوصًا، لأنه بموضوع السياحة من المهم جدًا أن تكون علاقات جيدة وتتحسن عملية التبادل السياحية بشكل جيد مما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات."