ميقاتي ترأس اول اجتماع للجنة الوزارية ويعقد اجتماعا ثانيا قبل ظهر غد الثلثاء

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ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الاول للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري، في حضور اعضاء اللجنة: نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء: التربية عباس الحلبي، الاعلام جورج قرداحي، العدل هنري خوري، المالية يوسف خليل ، التنمية الادارية نجلا رياشي عساكر، الداخلية بسام مولوي، الطاقة وليد فياض، الثقافة محمد مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، المهجرين عصام شرف الدين ...

الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريم.

وتقرر عقد الاجتماع الثاني للجنة في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر غد الثلثاء