السفارة الأوكرانية تطالب وهاب بالاعتذار العلني!

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استنكرت السفارة الأوكرانية في لبنان ما جاء على لسان رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، وأكدت في بيان، أنها "تحترم بشدة المعايير الديمقراطية، وحقّ الجميع في حرية الفكر والتعبير الحر عن آرائهم ومعتقداتهم".



وأضافت، أنها "وفي الوقت نفسه، تعبر سفارة أوكرانيا في الجمهورية اللبنانية والجالية الأوكرانية في لبنان، عن الغضب والاستياء من تعليقاتكم حول النساء الأوكرانيات، التي بثت على قناة "الجديد" اللبنانية".



وأكدت أنه "في 12 أيلول 2021، خلال برنامج صباحي على قناة "الجديد"، وأثناء مناقشة الوضع السياسي في لبنان، وجهتم كلمات مهينة إلى مواطني أوكرانيا".



في هذا الصدد، "تعتبر سفارة أوكرانيا في الجمهورية اللبنانية والجالية الأوكرانية في لبنان مثل هذه التصريحات غير مقبولة وتنتهك كرامة الإنسان".



وعليه، إن "سفارة أوكرانيا في الجمهورية اللبنانية والجالية الأوكرانية في لبنان يطلبانكم باعتذار علني لمواطني أوكرانيا".