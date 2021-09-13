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عن انفصاله من شركة BOOZ ALLEN HAMILTON... المكتب الاعلامي لوزير الطاقة الجديد يعلّق!

13
SEPTEMBER
2021
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بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض 
 
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض البيان التالي:
 
تعقيباً على الجدل الاعلامي الذي يدور حول انفصال وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض من شركة BOOZ ALLEN HAMILTON .
 
ينفي المكتب الاعلامي للوزير فياض بشكل رسمي كل الاشاعات التي لا اساس لها من الصحة المتداولة حول هذا الانفصال؛ ويود المكتب الاعلامي توضيح ما يلي:
 
لقد امضى الوزير فياض اكثر من عشرة اعوام في الشركة وشغل فيها منصب نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط،
 
وقد وقع خلاف بين الشركة والاعضاء السبعة في الفريق الاداري  (بمن فيهم د. وليد فياض) لدى انفصالهم عنها في العام 2017، الامر الذي دفع بكل منهم الى تقديم شكاوى . وفي نهاية المطاف توصلت وساطة في العام 2019 الى تسوية ودية ومرضية لكلي الطرفين ببنود سريّة وذلك بالاتفاق المتبادل بينهما. 
 
ومنذ ذلك الحين  حافظ الدكتور فياض على علاقة جيدة مع الشركة التي يكن لها كل الاحترام والتي امضى في رحمها جزءاً مهماً من مسيرته المهنية.
وإذ يرحب وزير الطاقة والمياه بأهتمام وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالشخصيات العاملة في الشأن العام يفضل الا ينشغل في الرد على الكثير من المعلومات المغلوطة المتداولة وأن يسخر كل جهده وطاقته لمعالجة القضايا المهمة التي يتنظر اللبنانيون الحلول لها.
 
وختاماً ، يؤكد الوزير فياض عدم صدور اي تغريدة او تصريح عنه او عن مكتبه الاعلامي عبر وسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي وكل ما نسب اليه في هذا الاطار هو غير صحيح.
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