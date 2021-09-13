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السفير الياباني اوكوبو تاكيشي يكرّم رئيس "آي. أس. كاي. أف"(لبنان)

13
SEPTEMBER
2021
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منح السفير الياباني في لبنان أوكوبو تاكيشي "جائزة السفير"  الى رئيس جمعية "آي. أس. كاي. أف" –شوتوكان (لبنان)المحامي فادي عون  تقديرا للمساهمة المتميزة على مدى العقدين الماضيين، في نشر روح "البودو" وبالتالي الثقافة اليابانية في جميع أنحاء لبنان وكما هو موضح في كلمة السفير نفسه  "لتعميق الصداقة بين اليابان ولبنان من خلال الكاراتيه".
 
وأقيم الحفل التكريمي  في مقر إقامة السفير في اليرزة، وحضر الى جانب  السفير أوكوبو كل من الملحق الثقافي للسفارة وموظفي القسم الثقافي .كما حضرت عن جمعية "آي أس كاي أف"(لبنان)   نايلة مخول .وفد بدأ الحفل بكلمة الترحيب والتهنئة من قبل السفير، تلته كلمة شكر من عون وتسليم السفير للشهادة الى عون وسط تصفيق الحاضرين.
 
 ولطالما كانت الشراكة الرياضية والثقافية بين السفارة اليابانية و"آي أس كاي أف" (لبنان) واقعاً راسخاً منذ العام 1997.  وقد تلقت الجمعية في الماضي أول منحة من الدولة اليابانية لمنظمة غير حكومية في المنطقة والرعاية والدعم الكامل والمستمر من السفارة اليابانية لأحداثها وإنجازاتها المتعددة، مقابل جهودها المستمرة لتعزيز الصداقة والتبادل الثقافي والرياضي مع اليابان على مر السنين. 
 
يشار الى أن "آي. إس. كاي. أف "-  لبنان عضو في الجمعية اللبنانية - اليابانية للتعاون LJAC وهي ممثَلة بفادي عون في لجنتها الإدارية حيث يشغل منصب أمين عام  هذه الجمعية.
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