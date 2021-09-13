وزير الإعلام جورج قرداحي: أنا متّهم!

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بعد تلاوة وزير الإعلام جورج قرداحي مقررات جلسة مجلس الوزراء, ردّ على سؤال أحد الصحافيين, بالقول: " أنا متّهم بالمس بالحريات الاعلامية بس حدا بيصدّق؟ كلامي كان واضحا بالأمس وتمنّيت على وسائل الاعلام ان تمتنع عن استقبال الضيوف الذين يصوّرون البلد وكأنه ذاهب إلى الخراب".



وأضاف, "أكبر بالإعلام الصادق والهادف والنقي، جميعنا لبنانيون ولا حرية "لا متناهية" تتعدى على الوطن، لأن التمادي بالإعلام احياناً يصيب الوطن بالصميم".



وتابع "نريد نفحة أمل من الاعلاميّين لأنّ لبنان يحتاج الى جهود الجميع وقبل تشكيل الحكومة بدأ الانتقاد وتمنّوا لنا التوفيق".



ولفت قرداحي, إلى أن "لدى دولة الرئيس نية بتكثيف جلسات مجلس الوزراء ولنسميها حكومة الأمل والعمل".