طلب "لافت" من ميقاتي إلى الوزراء

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إلتُقطت صباح اليوم الإثنين الصورة التذكارية للحكومة الجديدة بحضور الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي قبيل جلسة مجلس الوزراء الأولى في قصر بعبدا.

وفي مُستهل الجلسة، تحدّث عون, ومن ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي, مُشيراً, إلى أنه "ينتظرنا الكثير من العمل. ينتظرنا الكثير من التعب. علينا جميعا أن نضحي. البلد يتطلب اجراءات إستثنائية".

وأضاف, "صحيح اننا لا نملك عصا سحرية. فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعا، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه".

وتوجّه ميقاتي للوزراء بالقول: "لا تخيبوا آمال اللبنانيين، لتكن اقوالكم مقرونة بالأعمال، الوقت ثمين ولا مجال لإضاعته، نجاحكم في وزاراتكم يعني نجاح جميع اللبنانيين في الوصول إلى ما يؤمن لهم حياة كريمة لا ذلّ فيها ولا تمنين".

كما طلب من الوزراء, "الإقلال من الاطلالات الاعلامية لأن الناس تتطلع الى الافعال ولم يعد يهمها الكلام والوعود. والامور بالنسبة للناس في خواتيمها".

وأردف, "سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف اذلال الناس".

وأكّد ميقاتي, "التنسيق الدائم بين الوزراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين أكثر من وزارة، والتنسيق بين الوزارات عند الضرورة" مؤكّدًا "في هذا المجال على ضرورة التعاون من قبل الجميع وهو أمر أساسي لإنجاح أي عمل حكومي".

وختم ميقاتي، بالقول: "إن حكومتنا ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين ولن تميز بين من هو موال او معارض، من أعلن دعمه لنا ومن لم يعلن ذلك، ومن سيمنحها ثقته بعد أيام او من سيحجبها عنها وسنمارس هذا الدور من دون أي كيدية وذلك تحت سقف القانون".