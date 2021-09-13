البراكس : المخزون المتبقي لدى بعض محطات الوقود ينفد منتصف هذا الأسبوع

A + A -

أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس أن في حين تقف بواخر المحروقات في البحر من دون التمكن من تفريغ حمولتها، تلف الضبابية المشهد بانتظار جدول أسعار المحروقات الجديد الذي من المفترض أن يصدر بعد غد الأربعاء.

ولفت البراكس لـ"الشرق الأوسط" أن المخزون المتبقي لدى بعض محطات الوقود في لبنان ينفد منتصف هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن الكمية المتبقية في لبنان الآن هي نحو 40 مليون لتر.

وأوضح أن معظم محطات الوقود أقفلت لسببين: الأول أن الأغلبية نفد مخزونها، أما السبب الثاني هو التوترات الأمنية التي تحصل على المحطات التي لم ينفد مخزونها بعد، والتي يقل عددها يوماً بعد يوم، مما يتسبب بتهافت المواطنين وارتفاع كثافة الطوابير على تلك المحطات والضغط عليها بشكل كبير.