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عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 أيلول 2021

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 الأخبار: البطاقة التمويلية في خطر

هديّة سلامة لميقاتي: رفع الدعم قبل الانتقال إلى السرايا!

طهران ــ الرياض: جلسة حوار رابعة في بغداد قريباً

 

 



الديار: الاجتماع الأول لحكومة ميقاتي اليوم... هل تنجح بفك عزلة لبنان المالية ؟
الإرادة السياسية للحكومة هي من سيُحدّد مطالب صندوق النقد الدولي وقيمة المساعدة
الشق المعيشي هو الأولوية... ما هي خيارات الحكومة الاقتصادية ؟

 

 

 


نداء الوطن: البيان الوزاري: خريطة طريق إصلاحية تتجنّب "الإشكاليات"
ميقاتي إلى السراي اليوم و"الثقة" مضمونة: وعد "الحرّ" دَيْن!

 

 

 

اللواء: لجنة البيان اليوم: مفاوضات صندوق النقد والانتخابات النيابية
حماس وزاري لمقاربة الملفات.. والمحروقات أول الاختبارات

 

 

 

البناء: مؤشرات أميركية جديدة نحو سورية… وتفاهم «الوكالة» مع طهران تمهيد دولي للعودة إلى فيينا / حكومة ميقاتي تنطلق بترحيب دولي عربي… التحدي الداخلي سعر الصرف ورفع الدعم / البيان الوزاري لصندوق النقد… والثقة المتوقعة تقارب الـ 100… ونصرالله الليلة لخطة السفن /

 

 

 

النهار: أول استحقاقات الحكومة المحروقات ووزراء "متنمّرون"!

 

 

 

 

الجمهورية: بيان سريع وثقة

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