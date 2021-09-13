عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 أيلول 2021

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الأخبار: البطاقة التمويلية في خطر

هديّة سلامة لميقاتي: رفع الدعم قبل الانتقال إلى السرايا!



طهران ــ الرياض: جلسة حوار رابعة في بغداد قريباً









الديار: الاجتماع الأول لحكومة ميقاتي اليوم... هل تنجح بفك عزلة لبنان المالية ؟

الإرادة السياسية للحكومة هي من سيُحدّد مطالب صندوق النقد الدولي وقيمة المساعدة

الشق المعيشي هو الأولوية... ما هي خيارات الحكومة الاقتصادية ؟



نداء الوطن: البيان الوزاري: خريطة طريق إصلاحية تتجنّب "الإشكاليات"

ميقاتي إلى السراي اليوم و"الثقة" مضمونة: وعد "الحرّ" دَيْن!

اللواء: لجنة البيان اليوم: مفاوضات صندوق النقد والانتخابات النيابية

حماس وزاري لمقاربة الملفات.. والمحروقات أول الاختبارات

البناء: مؤشرات أميركية جديدة نحو سورية… وتفاهم «الوكالة» مع طهران تمهيد دولي للعودة إلى فيينا / حكومة ميقاتي تنطلق بترحيب دولي عربي… التحدي الداخلي سعر الصرف ورفع الدعم / البيان الوزاري لصندوق النقد… والثقة المتوقعة تقارب الـ 100… ونصرالله الليلة لخطة السفن /

النهار: أول استحقاقات الحكومة المحروقات ووزراء "متنمّرون"!

الجمهورية: بيان سريع وثقة