عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 أيلول 2021

الأخبار: البطاقة التمويلية في خطر
هديّة سلامة لميقاتي: رفع الدعم قبل الانتقال إلى السرايا!
طهران ــ الرياض: جلسة حوار رابعة في بغداد قريباً
الديار: الاجتماع الأول لحكومة ميقاتي اليوم... هل تنجح بفك عزلة لبنان المالية ؟
الإرادة السياسية للحكومة هي من سيُحدّد مطالب صندوق النقد الدولي وقيمة المساعدة
الشق المعيشي هو الأولوية... ما هي خيارات الحكومة الاقتصادية ؟
نداء الوطن: البيان الوزاري: خريطة طريق إصلاحية تتجنّب "الإشكاليات"
ميقاتي إلى السراي اليوم و"الثقة" مضمونة: وعد "الحرّ" دَيْن!
اللواء: لجنة البيان اليوم: مفاوضات صندوق النقد والانتخابات النيابية
حماس وزاري لمقاربة الملفات.. والمحروقات أول الاختبارات
البناء: مؤشرات أميركية جديدة نحو سورية… وتفاهم «الوكالة» مع طهران تمهيد دولي للعودة إلى فيينا / حكومة ميقاتي تنطلق بترحيب دولي عربي… التحدي الداخلي سعر الصرف ورفع الدعم / البيان الوزاري لصندوق النقد… والثقة المتوقعة تقارب الـ 100… ونصرالله الليلة لخطة السفن /
النهار: أول استحقاقات الحكومة المحروقات ووزراء "متنمّرون"!
الجمهورية: بيان سريع وثقة