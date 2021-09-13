أسرار الصحف ليوم الأثنين 13 أيلول 2021

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبراء في شركات الأمن في كيان الاحتلال انّ تكنولوجيا إدارة السجون وتقنياتها التي كانت تمثل مليارت الدولارات من الدخل الإجمالي للكيان عبر عقود مع عدد من دول العالم تعرّضت لهزة كبيرة بعد نفق الحرية، بمعزل عن مصير الأسرى المحررين، وانّ عقوداً قيد التجديد تتعرّض لإعادة النظر!



خفايا

قالت مصادر مالية انّ بمستطاع الحكومة اللبنانية الجديدة تأسيس صندوق للنهوض يسهم فيه القطاع المصرفي بعشرة مليارات دولار ومثلها من مصرف لبنان و10% من الودائع، وعندها يصبح مشروعاً تأمين مساهمة الدولة فيه بجزء من الذهب بذات القيمة، ومثلها من كلّ من صندوق النقد الدولي وعدد من المانحين الأصدقاء…



نداء الوطن: خفايا

تبيّن ان مديرية المحاسبة في وزارة المالية قد أعدت سلسلة مراسلات لوزير المالية السابق غازي وزني لتوقيعها قبل التسليم والتسلم بالاتفاق مع مديرة مكتبه تتضمن رفضاً لكافة موازنات المؤسسات العامة وطلبات نقل الاعتمادات في موازنتها وذلك في اطار الكباش الحاصل بين تلك المديرية وبين عدد من المؤسسات العامة.

عمد وزير الطاقة والمياه قبل صدور مراسيم الحكومة الى التمديد خلافاً للقانون لعدد من المستخدمين في هيئة ادارة قطاع البترول رغم اعتراض الجهات الرقابية.

لوحظ ان وتيرة التحضيرات للانتخابات النيابية قد توقفت خلال الاسبوع الماضي ما يشير الى وجود نية لتأجيلها او تطييرها.

اللواء: أسرار

همس

طلب مرجع بارز من أحد الوزراء الجدد الإتصال بمرجع سابق وشكره على تسميته ودعم توزيره !



غمز

يعتبر رئيس تيار سياسي مقرب من العهد أنه انتصر في معركته الطويلة التي سبقت ولادة الحكومة، لأنه استطاع أن يسمي معظم الوزراء المسيحيين، والتقى بعض الوزراء المسلمين قبل إعلان توزيرهم!



لغز

تساءلت أوساط سياسية عن مبررات صدور بيانات فردية متفرقة عن رؤساء الحكومات السابقين ترحب بتشكيل الحكومة، عوض صدور بيان واحد بإسم الجميع، كما كان يحصل في مواقف مفصلية سابقة!

الجمهورية: أسرار

بورصة التوزير...

أقفلت بورصة التوزير على سقوط 7 أسماء كانت قد استعدّت للصورة التذكارية مطلع الأسبوع المقبل، ومن بينهم 3 إعلاميين.

إخفاء مواقف ضد المنظومة الحاكمة

حذف عدد من الوزراء مواقف كانوا قد عبّروا عنها ضد المنظومة الحاكمة، بينما لم يتمكن عدد آخر من إخفاء ما يُدينهم ويُهينهم.

هذا ما أكده قيادي حزبي

أكد قيادي حزبي أنّ حزبه لن يُحرج قطباً رسمياً ولن يُدلله، بل إنّ الموقف منه يرتبط بما سيفعله.