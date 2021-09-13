نداء الوطن: أوساط حكومية: رعاة الحكومة لن يسمحوا لأي موضوع شائك بأن يعكّر صفو انطلاقتها

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

حكومياً: ينطلق العمل التنفيذي من السراي الكبير مع بدء اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري، الذي "لن يكون مسهباً إنما ستكون فقراته محددة وصفحاته مقتضبة"، وفق تأكيد المصادر المقربة من رئيس الحكومة، لافتةً إلى أنّ "عمر الحكومة قصير نسبياً والانتخابات على الأبواب، ومهام الحكومة واضحة".

وإذ آثرت المصادر عدم الخوض مسبقاً في مقاربة مصير "البنود الشائكة" المرتقبة في مسودة البيان، فإنّ أوساطاً حكومية ترى أن يصار "في أغلب الظن" الى اعتماد "النَفَس ذاته الذي كان سائداً في البيان الوزاري السابق لحكومة حسان دياب"، معربة عن ثقتها بأنّ رعاة حكومة ميقاتي "لن يسمحوا لأي موضوع شائك بأن يعكّر صفو انطلاقتها"...

ومن هنا، تشير الأوساط إلى أنّ "البيان الوزاري سيكون بمعظم فقراته إصلاحياً، بشكل سيحدد خريطة الطريق الإصلاحية للحكومة"، مشددةً على أنّ كل المؤشرات المتواترة من مختلف المكونات الوزارية تؤكد أن صياغته "لن تأخذ وقتاً طويلاً، وأنّ الاتجاه هو نحو تسريع الخطوات الدستورية لإنجاز مسودة البيان ونيل الثقة البرلمانية على أساسها، لأنّ الجميع يعي متطلبات المرحلة ودقتها، والتعاطي مع الأمور الإجرائية سيكون على هذا الأساس".