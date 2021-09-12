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بعد حديث وهّاب عن الدعارة والنساء الروسيات والأوكرانيات.. توضيح من "التوحيد العربي"

12
SEPTEMBER
2021
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أصدرت أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي" بيانا، تعليقا على ما نقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن رئيس الحزب وئام وهاب خلال مقابلة تلفزيونية، وكلامه عن الموضوع الروسي والأوكراني، جاء فيه:
"إن ما قصده رئيس الحزب في الموضوع الروسي والأوكراني هو الجمال الروسي والأوكراني وليس أي شيء آخر؛ فنحن من جهتنا نقدر نضال الروسيات عبر التاريخ في مواجهة الاحتلال النازي، وصولا إلى الحروب التي خاضتها روسيا في سوريا وعلى صعيد كل العالم".

ووصف البيان الروسيات ب "النساء من الدرجة الأولى، فهن يستحقن إعجابنا وحبنا وقد تبوأن أعلى المراكز في مؤسسات الدولة والجيش والمجتمع الروسي".

وختم البيان: "كل التقدير والاحترام لكل من المرأة الروسية والأوكرانية، وإن تطلب الأمر منا تقديم اعتذار إذا ما كان كلام الوزير وهاب قد فهم في غير قصده، فأقتضى التوضيح".

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