أزمة البنزين تفاقم.. ما جديدها؟!

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كشفت معلومات ال mtv أن معظم محطات الوقود مقفلة وستبقى مقفلة غداً إلى حين رفع الدعم عن البنزين بسبب التفلت الأمني الحاصل على جميع المحطات. كما أن مخزون الشركات المستوردة للبنزين وصل إلى ما دون الخط الأحمر وبالتالي الكميات المتبقية لا يمكن استخدامها. و لا أذونات حالياً من مصرف لبنان لأي من البواخر المتواجدة بالقرب من السواحل للدخول وتفريغ حمولتها وبالتالي ستكون الأيام المقبلة صعبة على اللبنانيين. بالإضافة أن هناك 3 بواخر متواجدة بالقرب من السواحل اللبنانية تحمل حوالى 70 ألف طن من البنزين تكفي ليومين فقط لكنها لن تفرغ حمولتها قبل معرفة قرار مصرف لبنان من موضوع رفع الدعم .