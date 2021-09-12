عن الحريري.. الحكومة.. إعلان السيد نصرالله.. هذا ما كشفه وهاب!

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اوضح رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ان "حكومة الرئيس نجيب ميقاتي واي حكومة اخرى لن تعود بالبلاد الى فترة ما قبل 17 تشرين"، مؤكداً ان "لدي شركات تقوم بالإصلاحات بدون ان يدفع لبنان اي شيء".

واشار وهاب في حديث لقناة "الجديد" الى انه يجب ان "تعطى الحكومة فترة 3 اشهر وبعد ذلك يجب ان يُسمّى كل من يعرقل".

وتمنى وهاب على الرئيس ميقاتي تأخير موضوع رفع الدعم وتأمين بعض البدائل.

واكد وهاب ان الرئيس ميقاتي لن يقبل بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس الجمهورية ميشال عون "لا يمتلك القدرة على فعل ذلك وحيداً".

واعلن وهاب ان "الحكومة شُكّلت بعد الضغط الايراني الفرنسي والدفع الأميركي لتشكيلها" و"كل الأطراف تمتلك الثلثين في الحكومة".

ورأى وهاب ان الرئيس ميقاتي "سيكون الرئيس المكلف بعد الإنتخابات وفي العهد الجديد اذا نجح في الحكومة الحالية".

وكشف وهاب انه "هناك قرار مُتّخذ بإغلاق منزل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري و"اعتقد ان الرئيس الحريري انتهى كمشروع".

وقال وهاب: "رياض سلامة اقترح تأمين الكهرباء 24 ساعة مقابل 4 مليارات منذ 10 سنوات واحد لم يسمع".

واوضح وهاب ان "شروط صندوق النقد الدولي قاسية ويجب ان يُرفع الدعم خطوة خطوة".

واكد ان الباخرة الايرانية وصلت الى طرطوس و"اعتقد ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيعلن غدا دخول الصهاريج الى لبنان".